Никаких документов не подписали: появились итоги заседания ТКГ по Донбассу

Очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось 26 марта.

В связи с эпидемией коронавируса, как сообщили в Офисе президента Украины, оно прошло в формате видеоконференции, передает Диалог

«Ключевые вопросы, которые были подняты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц», – сказано в сообщении.

Украина подтвердила, что по-прежнему будет придерживаться режима полного прекращения огня и призвала участников группы следовать ее примеру.

Кроме того, на встрече участники обсудили формирование списков для обмена пленными. Также поднимался вопрос по участкам для очередного этапа разведения сил.

Сообщается, что никаких документов на прошедшей ТКГ подписано не было.