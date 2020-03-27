На Луганщине директор районного центра социальных служб одной из РГА «погорела» на «откате». ФОТО

Старобельской местной прокуратурой совместно со следователями территориального отдела полиции ГУНП в Луганской области, при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ разоблачена во взяточничестве директор районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одной из районных государственных администраций Луганской области.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, должностное лицо требовало и получило неправомерную выгоду в качестве «отката» от подчиненной за выполнение последней работ на заказ аналитического центра по договору о проведении исследования ситуации по интеграции ВПЛ в Луганской области.

26 марта 2020 директора центра социальных служб задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в ее служебном кабинете непосредственно после получения неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. Указанные денежные средства были изъяты на месте происшествия.

Действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос о сообщение лицу о подозрении.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.





