На сессию Лисичанского горсовета не пустили журналистов: они обратились в полицию

Вчера, 26 марта, в Лисичанский отдел полиции обратились журналисты одной из телекомпаний с заявлением о нарушении их прав, как представителей СМИ.

По их словам, представители Лисичанского городского совета препятствовали их журналистской деятельности, а именно не пропускали на заседание сессии Лисичанского городского совета, передает полиция Луганской области

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В ходе досудебного расследования будут проверены приведенные факты и предоставлена ​​им юридическая оценка.