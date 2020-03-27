В Луганской области один заболевший и восемь пациентов с подозрением на COVID-19

«Ситуация в области вполне контролируемая: один больной и восемь пациентов с подозрением на COVID-19. Рубежанская городская больница полностью обеспечивает потребность в койко-местах на первую волну заболеваемости, на противодействие второй — привлечем еще три базовые больницы (в городах Северодонецк, Лисичанск и Старобельск), на третьей — мобилизуем все свободные кровати в медицинских учреждениях области. И только, если и этого не хватит, будем разворачивать мобильные госпитали. Мы должны быть готовы к быстрому распространению инфекции », — прокомментировала заседание Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Луганской области заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, передает пресс-служба ЛОВГА.

26 марта рабочая группа штаба осмотрела четыре объекта, которые могут быть приспособлены для размещения людей в случае обострения ситуации. Кроме того, к системе централизованного теплоснабжения и электричества подключены санаторий-профилакторий «Приволье», определенный как база обсервации контактных лиц. Также был разработан алгоритм действий в случае размещения в санатории людей: от питания до утилизации отходов жизнедеятельности.

Кроме того, обсуждались вопросы обустройства карантинных постов. Члены штаба согласились, что обеззараживающие мероприятия целесообразно проводить только на трех из восьми блок-постов. К бригадам-дезинфекторов обязательно должны входить работники Нацполиции, Минздрава и ГСЧС.

Заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов, член штаба, сообщил о проведении дезинфекции помещений, в которых живут люди, изолированные по подозрению на коронавирус.

Напомним с 25 марта распоряжением председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации № 243 в Луганской области установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимостью усиления профилактических мероприятий.

