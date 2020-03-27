Заробитчане массово возвращаются в Украину из Польши: фото и видео ажиотажа на границе

После того, как Польша частично закрыла границу с Украиной с целью предотвратить распространения коронавируса, на действующих пунктах пропуска образовываются огромные очереди из желающих вернуться в Украину.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео ажиотажа на границе.

Судя по видео, которое опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Павел Верещагин, огромная очередь собралась возле пропускного пункта Гребенне — Рава Русская. Украинские граждане, которые стремятся попасть домой, стоят в ожидании пограничного контроля.

Также огромное количество наших граждан еще до рассвета собралось на переходе Корчева — Краковец.

Как ранее сообщал «Апостроф», экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют ли на это право пограничники.