Гороскоп на 27 марта: Скорпионам нельзя размениваться, а Стрельцам следует проявить мудрость

Хотите знать, что вас ждет 27 марта? Эксперты «Апостроф.Лайм» уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть решительнее в любви, а кого ждут неизбежные трудности.

Овен

Сейчас ваши прошлые действия наконец принесут свои плоды. Вы узнаете, были ли верными ранее принятые решения. Однако нужно понимать, что не все новости сейчас будут для вас приятными. Прислушайтесь к тому, что говорят вам знакомые и коллеги.

Телец

Вам стоит набраться сил и быть смелее. Особенно это касается сердечных дел. Действуйте более решительно, это не только поможет вам избавиться от страха неудач, но и обратит на вас внимание противоположного пола. Сильные люди привлекают.

Близнецы

Трудности сейчас неизбежны, но вы отлично с ними справитесь. Проявите свои лидерские качества, они в этот период будут особенно востребованы. Люди готовы идти за вами, но задумайтесь, правильные ли пути вы выбираете.

Рак

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Лев

Готовьтесь к тому, что в работе вам сейчас придется нелегко. Задач будет очень много, результатов начальство будет ждать совсем скоро. Вам придется активно поработать и, возможно, вам даже захочется все бросить. Но труды окупятся.

Дева

Вы сильно беспокоитесь о каком-то деле. Но стоит расслабиться, ведь оно завершится удачно. Но не без ваших усилий. Работайте и развивайтесь, тогда сможете не только добиться желаемого, но и получить крайне полезный опыт и знания.

Весы

Завистники активизируются, но ваша самоуверенность не даст их негативным посылам вам навредить. День будет продуктивным, не откладывайте дела, которые вам приятны. Постарайтесь максимально организовать процессы, которые для вас важны.

Скорпион

Перестаньте размениваться на мелочи. Вы не должны брать только то, что дают, стоит претендовать именно на те награды, которых вы достойны. И которые вы сами хотите получить. А мелкие подачки от начальства и знакомых стоит послать куда подальше.

Стрелец

Проявите мудрость, скромность и целеустремленность. Так вы сможете добиться большего. Практически все начинания будут даваться легко и завершаться успехом. Также вероятны новые знакомства, которые будут полезны в будущем.

Козерог

Вы сможете найти верный выход из ситуации, грамотно распорядиться своими ресурсами. Наконец-то вам будет комфортно в новом деле, которым вы недавно занялись. Успех начнет проглядываться впереди, это может вдохновить вас на новые подвиги.

Водолей

Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Водолеи сейчас могут быть обидчивы, учитывайте это в общении с людьми.

Рыбы

Для вас наступает время, когда недоброжелатели будут особенно активны. Соблюдайте осторожность, присматривайтесь, анализируйте поведение людей. Некоторые коллеги могут пытаться получить ваше место, притворяясь друзьями.

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