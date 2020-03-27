В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: опубликованы фото

Среди доставленных в Одесский военный госпиталь 14 раненых военнослужащих с востока Украины пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице волонтер Андрей Танцюра.

Самолёт с ранеными военными приземлился в Одесском аэропорту в четверг, 26 марта.

«Встретили борт! 14 ребят…5 тяжелых…У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки…» — сообщил волонтер.

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Защитников Украины доставили в Одесский военный госпиталь, где они пройдут лечение.

Напомним, что российские наемники на Донбассе продолжают игнорировать договоренности и регулярно обстреливают позиции украинских военных из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Как сообщал «Апостроф», недавно боевики обстреляли автомобиль с украинскими военными.