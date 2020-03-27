Жара до +15 и солнце: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом

В пятницу, 27 марта, в Украине будет весенняя теплая погода, осадков по стране не ожидается.

Об этом сообщили синоптики на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, самыми теплыми окажутся центральные и южные области страны – в Николаеве и Кропивницком ожидается до 17 градусов выше нуля. В то же время в Крыму и Одессе будет прохладнее – от 12 до 14 градусов, облачно.

В то же время, в северных областях ожидается от 13 до 15 градусов, примерно такая же погода на востоке – в Донецкой и Луганской области. На западе будет на один-два градуса ниже, облачно и без существенного ветра.

Также следует отметить, что единственная область, где в Украине ожидаются заморозки ночью – Ивано-Франковская. Там ожидается в среднем 13 с плюсом днем, а ночью от -1 до +1 градусов.

Как сообщал «Апостроф», ранее синоптики предупреждали, что к концу марта в отдельных регионах Украины возможны штормовые ветра.