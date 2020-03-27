Как мир борется с коронавирусом: опубликована карта ограничений в разных странах

В сети появилась карта, на которой отображены действующие ограничения, которые были приняты европейскими странами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Более темным цветом на карте обозначены территории стран, которые ввели режим чрезвычайной ситуации.

Специальными символами рядом с каждой страной обозначены действующие в ней ограничения на передвижения транспорта, работу публичных заведений и магазинов. Красные символы означают полный запрет, желтые – ограничение.

Как сообщал «Апостроф», в отелях Швейцарии начали оказывать услугу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в самоизоляции из-за распространения коронавируса.