Россия стягивает к границе с Украиной вооруженных козаков: документ

Россия создает вдоль границы с Харьковской, Сумской и Черниговской областями военизированные структуры из козаков. Подобные формирования уже использовались при захвате Крыма и в войне на Донбассе.

Рядом с украинской границей ФСБ назначает на должности специалистов по привлечению росийского козачества к выполнению особых заданий, передает «Радио Свобода».

Кроме этого, в воинских частях возле границы создаются подразделения из местных казаков. С ними постоянно проводятся военные сборы.

О планах привлечения козаков в армию сообщают из разных регионов. В частности, в сети опубликовали «План работы Центрального военного округа …» по привлечению казаков-резервистов к контрактной службе, в котором расписані мероприятия на 2020 год.

Как сообщал «Апостроф», в оккупированном Крыму подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в Николаеве.

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