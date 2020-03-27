В центре Киева пешеходы необычно наказали «героя парковки»: фото и видео

В центре Киева жестоко наказали героя парковки, который припарковался прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Пока не приехал эвакуатор — люди ходили просто по машине Mercedes, водитель которого запарковался на пешеходном переходе в самом центре города — на Богдана Хмельницкого, 10«, — говорится в сообщении.

Видео, которое опубликовали снято уже на штрафплощадке и на нем не видно происходящего.

Но в сети появилось фото прямо с места событий.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Харькове неизвестные измазали неправильно припаркованный автомобиль продуктами питания.

Напомним, ночью в четверг, 26 марта, в Киеве, район Березняки, неизвестный пробил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован на проходе во дворе жилого дома.