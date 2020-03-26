За продуктами в магазин — в шаре! Появилось видео необычной защиты от коронавируса

В британском городке Херн-Бей (графство Кент) супермаркет посетила покупательница, которая самоизолировалась для защиты от коронавируса в шаре-зорбе.

Видео странного похода в магазин опубликовал человек, сопровождавший покупательницу в шаре.

Мужчина, который шел рядом, объяснил персоналу магазина, что является опекуном женщины, которой необходимо приобрести продукты.

Сначала пару вежливо попросили покинуть помещение супермаркета, после чего охранник провел мужчину, сопровождавшего покупательницу в шаре, на выход.

Напомним, что в отелях Швейцарии начали оказывать услугу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Как сообщал «Апостроф», в Киеве люди добираются на работу во всевозможных защитных костюмах, вплоть до противогаза.