В Киеве неадекват устроил стрельбу на улице, есть раненый: видео

В среду, 25 марта, вечером по адресу Кибальчича, 12 в Киеве неизвестный стрелял в мужчину на улице.

Об этом сообщается на канале «Артель» в Telegram.

По сведениям администраторов канала, неизвестный парень, возможно, в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в мужчину. Он был задержан очевидцами, те вызвали на место происшествия полицию. Также они произвели осмотр личных вещей стрелка, у него обнаружили вещество, похожее на амфетамин.

На место оперативно прибыла скорая, которая предварительно выявила травму глаза у пострадавшего в результате стрельбы. Полиция и волонтеры ГО» Автопатруль Майдан» находились на месте событий и производили следственные действия. Виновник событий задержан.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Печерском районе Киева бытовой конфликт — спор между бывшими супругами окончился стрельбой из пневматического револьвера — женщина таким образом пыталась убедить мужа, что именно ей должна достаться опека над их сыном.