У пассажира поезда «Рига-Киев» нашли коронавирус — в вагонах ехали сотни людей: фото

В четверг, 26 марта, медики подтвердили коронавирус у одного из пассажиров поезда «Рига-Киев», который прибыл в украинскую столицу 23 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В поезде, который приехал в Украину в рамках эвакуации, организованной МИД Украины, чтобы вернуть домой украинцев, которые застряли за рубежом, находилось около 650 человек, и все они потенциально могли инфицироваться.

Сейчас спасатели провели дезинфекцию в вагонах поезда «Рига-Киев», чтобы инфекция не распространялась дальше.

О состоянии инфицированного пока не известно.



Напомним, что пассажиров поезда несколько часов не выпускали из вагонов, поскольку по информации правоохранителей в поезде «практически в каждом вагоне были люди с температурой под 40».

Ранее «Апостроф» сообщал, что в нескольких пассажиров с поезда «Рига-Киев», который был остановлен на вокзале в Киеве, было выявлено подозрение на коронавирус.