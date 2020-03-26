Число зараженных коронавирусом превысило полмиллиона: свежая карта и статистика

По последним данным, число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире составило 510 108 человек.

Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Китае коронавирусом заболели — 81 782 человека, 80 539 — Италии, 75 233 — США, 56 197 — Испании, 43 646 — Германии.

От COVID-19 в мире умерли 22 993 человек. А именно, 8 165 в Италии, 4 145 в Испания, 3 169 в Китае, 2 234 в Иране и 1 331 во Франции.

Как сообщал «Апостроф», на Закарпатье зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

Напомним, что 27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая медицинской помощью, он доставит новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для остановки пандемии коронавируса.