Украинка с коронавирусом сбежала из больницы Киева: пациентка успела проехать почти 600 км

В Киеве из больницы сбежала 39-летняя заробитчанка с Коломыйщины, у которой диагностировали коронавирус.

Коронавирус убил более 23 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает «Зеркало».

Во вторник, 24 марта, пациентка по неизвестным причинам решила покинуть Киевскую больницу №4 и, вероятно, планировала вернуться домой на Коломыйщину. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.

Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем (который, скорее всего, встречал ее) на трассе возле села Раковчик, которое находится в 540 километрах от Киева.

Обоих — и женщину, и мужчину — госпитализировали в областную инфекционную больницу.

23 марта женщина самолетом вернулась из Брюсселя. По прибытии в Украину у нее обнаружили повышенную температуру, при проведении быстрого теста на COVID-19 был получен положительный результат.

В тот же день каретой скорой помощи женщину госпитализировали в Александровскую клиническую больницу в Киев, где провели анализ быстрым тестом на COVID-19, результат отрицательный.

Ночью на 24 марта пациентку перевели в Киевскую больницу №4, в 1:00 ей сделали анализ быстрым тестом, результат отрицательный.

В 11:00 повторно сделали анализ быстрым тестом — результат положительный. Выставлен диагноз: подозрение на инфицирование COVID-19.

Устанавливаются методы передвижения женщины из Киева на Коломыйщину.

Как сообщал «Апостроф», 27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая медицинской помощью, он доставит новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для остановки пандемии коронавируса.