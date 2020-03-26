Коронавирус атаковал еще одну область в Украине: что известно

На Закарпатье зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

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Об этом сообщил в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко.

«Первый случай COVID-19 на Закарпатье подтверждено лабораторией Минздрава в Киеве. Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник. В Мукачево ей провели тест методом ПЦР и установили коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев», — сообщил он.

Сейчас женщина, по словам медиков, находится в удовлетворительном состоянии.

Все контактные лица — установлены. Им рекомендуется находиться на 14-дневной самоизоляции. В подъезде дома и на прилегающей территории проведена дезинфекция.

«Ее муж-дальнобойщик, который недавно вернулся из Италии дальше находится дома на самоизоляции. Сейчас тесты будут делать всему окружению женщины. Общая цифра тех, кто находится дома на самоизоляции и подписал соответствующее обязательство в Закарпатье чуть больше 6700. Это мне подтвердил и.о. председателя ОГА Алексей Гетманенко», — написал журналист Виталий Глагола.

По его словам, сейчас в Ужгороде на самоизоляции находятся почти 270 человек.

«Об этом мне рассказала директор ужгородского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Козак. Кроме того, есть информация, что завтра лабораторному центру позволят делать ПЦР тесты и официально обнародовать результаты без отправки образцов в подтверждение в Киев. Ибо, как сейчас по 3 дня ждать результатов от референс-лаборатории в столице — не вариант «, — написал он.

Как сообщал «Апостроф», 27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая медицинской помощью, он доставит новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для остановки пандемии коронавируса.