Известный спортсмен совершил каминг-аут: первые подробности

Ирландский легкоатлет Денис Финнеган совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности.

Слова Финнегана приводит Out Sports.

«Надеюсь, что мое признание поможет молодым парням стать более уверенными в себе. В мире до сих пор есть много людей, которые боятся и не уверены в происходящем. Верю, что моя история поможет хотя бы одному человеку. Я выбрал легкую атлетику сознательно. Тут я имею возможность тренироваться, как с парнями, так и с девушками. Это один из самых открытых видов спорта», — сказал Финнеган.

33-летний Финнеган выступает в дисциплине тройной прыжок. Он 10 раз выигрывал золотые медали чемпионата Ирландии.

Ранее сообщалось, что один из ведущих игроков чемпионата Англии хочет совершить каминг-аут.