Число умерших превысило 8 тысяч: свежие данные распространения коронавируса в Италии

За последние сутки в Италии число умерших от коронавируса рекордно возросло, в результате пандемии COVID-19 в стране погибли 8165 человек.

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Об этом сообщает Worldometer.

Отметим, что спад по росту заболеваемости наблюдался последние три дня, однако сегодня, 26 марта, количество заразившихся снова выросло — 4492 человека, для сравнения вчера — 3492.

В целом, в стране сейчас 62 013 человек инфицированы коронавирусом. За последние 24 часа погибло 662 человека. Общее количество погибших достигло 8165.

Сейчас от коронавируса в Италии выздоровели 10361 человек, а за последние сутки — 999.

Общее количество людей, заразившихся вирусом в Италии, достигает 80 539 человек.

По прогнозам, если прирост больных продолжится, то Италия уже завтра, по количеству случаев коронавируса, опередит Китай.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в сети обсуждают помощь Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19 от России, которая по традиции все делает показательно и на камеры.