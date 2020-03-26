Больницы Полтавы получили от «Нової пошти» второй транш гуманитарной помощи

В четверг, 26 марта, «Нова пошта» доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Также компания передала 5-й городской клинической больнице в Полтаве 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного и длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

«Наша компания без раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Мы передали медучреждениям Полтавы второй транш помощи. В ближайшие дни, как только будут найдены поставщики, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что общими усилиями сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек», – комментирует Инна Поперешнюк, соосновательница компании «Нова пошта».

15 марта руководство компании «Нова пошта» приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Полтавского региона. 18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования (рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты ИВЛ).

«Нова пошта» обратилась к бизнесу и волонтерам, призвав проявить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медучреждения страны.

С 25 марта «Нова пошта» на время карантина расширила социальный проект «Гуманитарная почта» и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и всё, что требуется для борьбы с вирусом. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету или написать на электронную почту.