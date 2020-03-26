Правительство «снимает» 10 млрд грн с «большой стройки» Зеленского из-за коронавируса — СМИ

Кабинет министров предлагает сократить расходы на «большое строительство» — проект строительства и ремонта автомобильных дорог в 2020 году на 10 млрд грн.

Об этом со ссылкой на анализ предложенных правительством изменений в бюджет сообщает сайт Дело

В частности, по подсчетам издания, на 5,5 млрд грн или на 15% предлагается сократить дорожный фонд, и на 3,2 млрд грн — или на те же 15% — уменьшить субвенцию на региональное дорожное строительство.

Ранее президент Владимир Зеленский прямо призвал правительство и руководство областных администраций не останавливать проект «большое строительство». «Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект «Большое строительство» необходимо продолжить, но все должно быть безопасно», – отметил Зеленский.

О том, что замедлять работы из-за пандемии коронавируса не планируется, заявляли и в «Укравтодоре».

Сокращение финансирования строительных дорожных работ — плохой сигнал участникам рынка, местным органам власти и международным партнерам Украины, которые намеревались вложить в дороги до 27 млрд грн, отмечает издание. Кроме того, ставится под вопрос получение «Укравтодором» гарантий на кредитные линии на сумму 19,5 млрд грн, фактически будет заморожена возможность выпуска еврооблигаций.

Авторы отмечают, что компании несут огромные затраты по предоплате техники, материалов, сырья, чтобы иметь возможность за сезон реализовать 30-40 км ремонта в рамках одного лота. Поэтому сокращение финансирования приведет к нерациональному использованию ресурсов. Кроме того, сокращая затраты на дорожную отрасль, правительство само себя лишает дополнительных поступлений. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в бюджет в виде налогов.

По мнению журналистов, сокращение расходов на дороги — инициатива министра финансов Игоря Уманского и его заместителя Василия Шкуракова, которые так «прощупывают почву» перед тем как начать тотально сокращать расходы и на другие инфраструктурные проекты в пользу исключительно социальных выплат. Ранее Минфин уже задерживал выплаты дорожникам, а в 2013-2014 году со многими вообще не рассчитались за строительные и ремонтные работы, часть средств пришлось выбивать у одного из руководителей «Укравтодора» через коррупционные схемы.

По данным издания, дорожники готовят обращение к правительству и президенту с требованием не урезать инфраструктурные проекты, которые должны стать «костяком» восстановления экономики после кризиса.