Зеленский заявил о закрытии границ и борьбе со спекулянтами: видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о закрытии границы Украины для украинцев с вечера пятницы, 27 марта.

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Об этом говорится в видеообращении главы государства.

«До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», — сказал он.

Касательно украинцев, которые находятся за границей и не успели вернуться в Украину, то о них, по словам президента, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины

«Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также — уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции», — сказал он.

Также президент приказал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю разобраться с VIP-палатами для чиновников и заявил, что сейчас важно не допустить роста цен на продукты, а «все спекулянты будут наказаны».

Напомним, что с 17 марта Россия, Польша и Беларусь прекратили железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.

Как сообщал «Апостроф», карантин, который ввели в Украине из-за смертельного коронавируса, может быть отменен ранее, чем 24 апреля.