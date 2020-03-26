Удар по образованию и борьбе с коронавирусом: украинский ученый жестко прошелся по планам Кабмина

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко раскритиковал планы Кабмина относительно уменьшения финансирования определенных образовательных и научных направлений из-за карантина вызванного пандемией коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

«Все достижения в реформировании науки, образования и культуры, с таким трудом выстраданные за последние 6 лет — под угрозой уничтожения. Уничтожения в самый простой и примитивный способ», — говорится в сообщении.

Он пишет, что в стране под видом секвестра бюджета срезаются огромные средства из важнейших позиций

«Мы годами ждали запуска прозрачного грантового финансирования науки — через Национальный фонд исследований. Конкурса, куда мог отправиться любой ученый со своими идеями, где лучшие ученые, в т.ч. зарубежные «сидят» в жюри и отдают финансирования лучшим. Сделать это так, как это принято делать во всем мире, в развитых странах. Дать инструмент поддержки лучшим, чтобы они получали больше и исследовали самые актуальные научные проблемы», — пишет он.

По его словам, в борьбе с коронавирусом не поможет увеличение финансирования МВД.

«Не помогут автозаки и дубинка. Помогут только оснащенные лаборатории, реактивы, клеточные культуры и высокооплачиваемые специалисты с микроскопами, пипетками, пробирками и пр. Именно эти 500 миллионов совершенно спокойно можно направить на программы поддержки медико … био … вирусо … или другого направления в рамках НФД, развивать способность делать тесты на коронавирус, вакцины, лекарства и тому подобное. Нет. Кроме того, до сих пор недофинансирована разработка тестов, Правительство намерено уничтожить и НФД. Это, по сути, роковой удар для всей реформе науки, потому что науки без денег не бывает, а развитого государства без науки — тем более», — считает ученый.

Он прикрепляет скриншот поста экс-министра образования Анны Новосад, которая также раскритиковала планы Кабинета Министров.

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