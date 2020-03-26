Убийство экс-руководителя «Интера» под Киевом: жена Кожары сделала громкое признание, видео

В четверг, 26 марта, в ходе судебного заседания по делу об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, супруга обвиняемого экс-министра Леонида Кожары взяла на себя вину.

Об этом стало известно из комментария адвокатов Кожары.

По словам адвокатов, 25 марта жена Кожары, Марина Козерод, подала заявление о признании в совершении преступления, которое якобы произошло не по ее воле. Представитель прокуратуры отметил, что правоохранители еще не получили документ.

В заявлении уточняется, что Кожара и Старицкий вместе употребляли спиртные напитки в день убийства в доме Кожары и Козерод, между ними не было конфликта. Однако в районе 21-22 часов Старицкий якобы достал пистолет, а супруга хозяина дома попыталась его отобрать, вследствие чего произошел выстрел и Старицкий погиб от полученного ранения. По словам женщины, Леонид Кожара был на втором этаже.

Позже прокурор сообщил, что в ходе экспертизы никаких следов пороха на руках Козерод не было выявлено.

Как сообщал «Апостроф», 25 марта сотрудники полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару. Его подозревают в умышленном убийстве в собственном доме.