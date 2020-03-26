В России жилую многоэтажку охватил масштабный пожар: фото, видео и данные о погибших

В российском Магнитогорске 26 марта в многоэтажном доме произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

Фото с места ЧП публикуют в соцсетях.





Во дворе дома собралось много людей. Судя по кадрам горит несколько этажей. По данным агеннтсва ТАСС, горят четыре квартиры на трех этажах.

Пожарные пытаются проехать к многоэтажке, но проезд загорожен припаркованными машинами, которые растаскивают местные жители.

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что взрыв произошел на втором этаже. По предварительным данным, погибли два человека.

Люди, проживающие в соседних домах, сообщают, что из дома выносят погибших, а в квартире, где прогремел взрыв, проживали с бабушкой двое детей. Спасатели комментарии по поводу случившегося не дают.