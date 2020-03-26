В Попасной проводят дезинфекцию админзданий

С целью предупреждения заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 сегодня, 26 марта, препаратом «Бланидас» с помощью дымовой пушки проведена тестовую обработку некоторых помещений административных зданий г. Попасная.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета

Так, специальным средством проведена дезинфекция помещений Попаснянской городского совета, отдела полиции, ПСМЗ «Возрождение», ЗАГСа, КП «СКП», районной военно-гражданской администрации, ООО «Центроград — Попасная», Элитжитлком и Эвентус.