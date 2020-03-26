Суд в Киеве принял резонансное решение по дивидендам компании Коломойского

Окружной административный суд Киева удовлетворил в полном объеме иск ПАО «Укрнафта» к Кабинету министров, отменив действие его постановления о размере дивидендов, которые компания должна была уплатить в госбюджет за 2018 год.

Об этом говорится в опубликованном решении суда от 23 марта 2020 года.

Государству в лице НАК «Нафтогаз Украины» принадлежат в «Укрнафте» 50% плюс 1 акция, 42% акций находятся в собственности структур олигарха Игоря Коломойского, который по факту контролирует компанию.

Кабмин в апреле 2019 года своим постановлением увеличил норматив отчисления дивидендов в госбюджет, если их прибыль превышает 50 миллионов гривен, с 75% до 90%. «Укрнафта» оспорила это решение правительства и потребовала отменить его действие в отношении компании. «Укрнафта» в своем иске ссылалась на неудовлетворительное финансовое состояние, в частности, на налоговый долг и убыток, образовавшиеся в предыдущий период.

К иску впоследствии присоединилась НАК «Нафтогаз Украины» как мажоритарный акционер «Укрнафты».

В результате, Окружной админсуд Киева отменил действие указанного постановления Кабмина в отношении «Укрнафты». Этот вердикт может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Как ранее писал «Апостроф», «Нафтогаз» и «Укрнафта» заключили мировое соглашение по поводу «спорного» газа, которое оказалось выгодно Коломойскому.