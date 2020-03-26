Когда закончится учебный год в школах Украины в условиях карантина: названа дата

В условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса для всех школьников в Украине учебный год закончится до 1 июля, кроме выпускников, которым необходимо дождаться даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщила в.и.о. образования науки и Украины Любомира Мандзий.

Окончание этого учебного года для 11-классников будет зависеть от времени окончания основной сессии ВНО, которая в 2020 году, по словам Мандзий, состоится обязательно.

Если из-за эпидемической ситуации в стране ученики не смогут вернуться за школьные парты в июне, то, по словам и.о. министра, МОН в любом случае в июле и в августе сможет провести и пробную, и основную сессию ВНО.

Если ВНО начнется в середине августа, то ее результаты станут известны только в середине сентября. В таком случае вступительная кампания в вузы начнется не раньше августа и завершится в середине октября.

«Если мы сможем вернуться к школьных парт и в школу в июне, то вступительная кампания будет продолжена и точно не будет проведена в июле», — уточнила Мандзий.

При этом многие процессы вступительной кампании в МОН обещают провести дистанционно — с предотвращением большого скопления людей в аудиториях.

Если школьники не смогут вернуться в учебные заведения до июня, то весь материал, который изучался во время карантина, будет дорабатываться в начале следующего учебного года — в сентябре.

Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов в 2020 году будет отменена.

Как ранее сообщал «Апостроф», основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине может быть перенесена на август, сентябрь или даже октябрь 2020 года.