ЛОВГА: Разрабатываются дополнительные меры по недопущению подтопления шахты Золотое

Об итогах природоохранной работы в 2019 году и основные направления деятельности на 2020 год на заседании коллегии доложил директор Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Олег Тихонов.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА

Спикер отметил, что в целях соблюдения природоохранного законодательства в течение прошлого года Департаментом рассмотрены и согласованы места и периодичность отбора проб, перечень контролируемых показателей для 19 предприятий, осуществляющих водоотведение в бассейн реки Северский Донец.

Также за счет средств предприятий выполнен ряд мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха.

В рамках выполнения Региональной программы по охране окружающей природной среды Луганской области на 2019-2025 годы за прошлый год фактически профинансировано 42 мероприятия за счет областного бюджета на сумму 106730,506 тыс. гривен и четыре мероприятия на сумму 214,000 тыс. гривен за счет средств предприятий.

В 2019 году в рамках выполнения Региональной целевой программы мониторинга окружающей среды Луганской области на период до 2022 года выполнено пять мероприятий на сумму 4792,394 тыс. гривен.

Также во время коллегии директор Департамента Олег Тихонов рассказал об основных направлениях деятельности на 2020 год.

Так, в этом году Региональной программой по охране окружающей природной среды Луганской области на 2019-2025 годы за счет средств областного фонда окружающей природной среды водоохранных мероприятий запланирована реализация 26 мероприятий на 114 507 тыс. гривен.

Они будут связаны с разработкой проектно-сметной документации и выполнением работ по строительству или реконструкции на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, паспортизацией водоемов и защиты от затопления шахты Золотое.

«Вопрос затопления шахт является одной из первоочередных задач в 2020 году», — отметил спикер, — Поэтому к этой программе внесено мероприятие: «Разработка проекта« Мероприятия по защите от затопления шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь», что позволит решить вопрос безаварийной работы водоотливного комплекса шахты Золотое и стабилизировать экологическую ситуацию в области ».

Общая стоимость проекта составляет 1480,0 тыс. гривен.

Актуальными остаются вопросы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

По состоянию на 1 января 2020 природный заповедный фонд области, на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, составляет 139 территорий и объектов общей площадью 75757 га, из них 11 — общегосударственного значения площадью 13716 га, 128 местного значения — площадью 62040 га.

Оптимальный показатель площади природно-заповедного фонда к площади области должен составлять 5%. В настоящее время данный показатель составляет 3,97%.

С целью расширения площади природно-заповедного фонда области, Указом Президента Украины от 10.09.2019 № 678 создан национальный природный парк «Кременские леса» площадью 7269 га.