Чем лечат больных коронавирусом в Киеве: назван главный препарат

Украинские врачи в условиях отсутствия вакцины от коронавируса COVID-19 пытаются его побороть антибиотиком Азитромицином, его обычно назначают при бактериальном бронхите и пневмонии.

Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на пациентов киевских больниц.

Следует отметить, что ранее азитромицин при коронавирусе назначали французские врачи, по их данным комбинация этого антибиотика с гидроксихлорохином может быть эффективной при лечении SARS-CoV-2. Так, после пяти дней принятия этих препаратов шесть пациентов полностью излечились от коронавируса.

Тем временем в киевских аптеках такой препарат может стоить от 40 до 140 гривен, он бывает и украинского и зарубежного производства. Дозировка его может колебаться от 125 до 500 мг, и продают его по рецепту. Принимают по стандартным показаниям его один раз в сутки по 500 мг.

Азитромицин плохо влияет на работу печени и желудка, также воздействует на сердце.

Как сообщал «Апостроф», ранее чиновник КГГА рассказал о создании «особых условий» для отдельных пациентов, которых госпитализировали в больницы Киева с диагнозом коронавирус.