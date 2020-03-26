Занимался сексом с матерями друзей: легендарный боксер сделал сенсационное признание

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что в молодости устраивал сексуальные оргии с матерями и сестрами своих друзей.

Слова Тайсона приводит El Mundo Deportivo.

«Когда был молодым, я был животным, у которого были деньги. Я раздавал деньги всем, с кем проводил время. Занимался сексом с матерями друзей и их сестрами, устраивая оргии«, — сказал Тайсон.

Также бывший боксер признался, что сдерживает в себе человека, которым он был раньше. По его словам, он боится и ненавидит себя прежнего.

Напомним, Тайсону принадлежит рекорд, как самому молодому боксеру, выигравшему чемпионский титул в супертяжелой весовой категории.

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