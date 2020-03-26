Как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве: власти приняли важное решение

Киевская городская государственная администрация рекомендует захоронение умерших от коронавируса (COVID-19) в патологоанатомических мешках.

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Об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, который находится в распоряжении «Апострофа».

«Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках», — сказано в нем.

Указание установлено на постоянной основе.

Ранее Министерство здравоохранения Украины разработало инструкцию по захоронению людей, которые умерли от коронавируса COVID-19.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает особых правил для захоронения умерших от коронавируса. При этом Минздрав призывает сократить ритуальные обряды при погребении, так как они являются главным риском передачи коронавируса из-за большого скопления людей.

Как сообщал «Апостроф», в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.