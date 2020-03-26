Больница превратилась в «ковчег»: появилась забавная фотожаба на коронавирус в Киеве

По состоянию на 26 марта в Киеве известно о 40 случаях заражения смертельным коронавирусом, еще 24 случая зафиксированы в Киевской области. Инфицированных людей свозят в Александровскую больницу столицы, а ситуацию вокруг этого в сети высмеяли фотожабой.

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Автор работы изобразил на фотожабе сцену из библейской истории о Ное и ковчеге, в котором проповедник спасал от всемирного потопа животных и членов своей семьи.

При этом ковчег на рисунке подписан как «Александровская больница», а вместо животных туда на автомобилях массово заезжают люди. При этом звери и сам Ной стоят в стороне и наблюдают за ситуацией.

Напомним, что в Украине в ближайшее время могут ввести чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.