Жуткие фото ракетного удара по грузовику ВСУ показали в сети

В сети показали последствия атаки НВФ из ПТРК по грузовому автомобилю Вооруженных сил Украины на Донбассе несколько недель назад.

Фото обломков противотанковой управляемой ракеты и уничтоженного грузовика появились на странице волонтерского фонда «Повернись живим» в Facebook. Авторы публикации отметили, что, к счастью, тогда все защитники Украины остались живы, передает Обозреватель

«Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями и регулярно обстреливают позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия. А еще русские и их наемники не пренебрегают обстреливать машины, которые перевозят, например, продукты питания», – написали волонтеры под жуткими снимками.