В Украине разработали собственные тесты на коронавирус: первые подробности и фото

В Кабинете министров показали первые разработанные в Украине тесты на коронавирус COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Так, первые украинские тесты были разработаны Институтом молекулярной биологии. Они будут работать по методу ПЦР.
В данный момент подготовлена первая партия в 600 штук, они готовы к поставкам в медицинские учреждения.
На презентации украинских тестов на COVID-19 присутствовал вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко. Он уточнил, что на разработку тестов было потрачено 350 тысяч гривен бюджетных средств.
Как сообщал «Апостроф», 27 марта в Украину прибудет второй рейс из Китая с медицинской помощью, он доставит новую партию тестов, аппаратов ИВЛ, масок и других вещей, которые нужны для остановки пандемии коронавируса.