АДРА Украина временно приостанавливает работу социального транспорта на Луганщине и Донетчине

АДРА Украина временно приостанавливает работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается на странице гуманитарного организации в соцсети.

На внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 16 марта, были приняты решения о ряде ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Среди них ограничения пассажирских перевозок. В частности запрещается:

• на всей территории регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;

• перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

«Подчиняясь постановлению, АДРА Украина временно приостанавливает работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях. Обо всех изменениях в нашей работе мы будем информировать вас на этой странице и официальном сайте организации», — сказано в сообщении.