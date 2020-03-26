“Нужно остановить войны и бороться с вирусом”, — Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН призвал всех немедленно остановить военные конфликты и объединиться, чтобы победить вирус. Об этом он рассказал в видеообращении, передает Диалог

По словам генерального секретаря, COVID-19 является общим врагом всего человечества, так как коронавирус наносит серьезный удар по слоям населения, регионам и странам, которые уже ослаблены в результате войны.

«Вот почему я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех частях света. Настало время заморозить вооруженный конфликт и сосредоточиться вместе на реальной борьбе за нашу собственную жизнь «, — сказал он.

Кроме того, Генсек ООН уверен, что в случае прекращения военных действий будет возможность создать гуманитарные коридоры для доставки всего необходимого тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции. Он также добавил, что в некоторых регионах мира уже достигнут прогресс по замораживанию конфликта в период пандемии.