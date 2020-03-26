Розы, катальпы, райские яблоки: в Беловодской ОТГ займутся благоустройством

В первом квартале 2020 на благоустройство Беловодской ОТГ выделили 58,6 тысяч гривен: коммунальщики планируют высадить розы и различные виды деревьев.

Об этом сообщают «Вести Беловодщины».

«В этом году из Экологического фонда Беловодской ОТГ на благоустройство Беловодска и старостинских округов нашей громады на I квартал 2020 года были выделены 58 600 грн. На 22 000 грн было приобретено 550 розовых кустов.

Эти розы мы посадим на центральных аллеях Беловодска и раздадим старостам, чтобы они их посадили в своих селах. Уже в этом году высаженные розы зацветут. Они будут украшать наш райцентр и села яркими красками до морозов», — сообщил секретарь Беловодского поселкового совета Виктор Кучеров.

Кроме этого, был закуплен посадочный материал для озеленения в виде саженцев таких деревьев: рябины, березы, катальпы, липы, сливы, яблони, вишни, груши, персика, райской яблони. Их также высадят согласно планам озеленения.



«Правда, кое-кто высказывает сомнения, не украдут ли эти розы. Но будем надеяться, что здравый смысл и совесть наших односельчан перевесят и никто не посягнет на созданную красоту, а этими розами смогут любоваться все жители Беловодской громады», — добавил Виктор Кучеров.