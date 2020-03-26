Российские комплексы РБ-341В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и РБ-636 «Свет-КУ» засекли на Донбассе, кадры

Inform Napalm, международное разведывательное сообщество, обнаружило новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы. Фото опубликованы на сайте сообщества,передает Диалог

Сообщается, что снимки сделаны из беспилотников ОБСЕ, которые выявляют уникальные образцы российской техники. К слову, такой техникой управлять могут только кадровые российские военные ВС РФ.

Кроме того, на снимках выявлено три современных российских комплекса радиоэлектронной борьбы: РБ-341В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и РБ-636 «Свет-КУ».

Также сообщается, что все фото были тщательно изучены и волонтеры Inform Napalm провели их анализ. Они определили точную геолокацию техники и сравнили детально РЭБ с имеющимися в сети фото. Согласно информации, вся техника, которая есть на фото, находится в походном положении.