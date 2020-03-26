Карантин в Украине могут отменить досрочно: названо главное условие

Карантин, который ввели в Украине из-за смертельного коронавируса, может быть отменен раньше, чем 24 апреля.

Коронавирус убил более 20 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

С таким заявлением 26 марта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ограничительные меры будут отменены в том случае, если получится остановить распространение Covid-19 в Украине.

Также в своем обращении Шмыгаль поблагодарил украинцев, которые придерживаются норм карантина.

«Я уверен, что мы сможем справиться с этим вызовом», — добавил он.

Напомним, что Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет-2020, с целью перераспределить средства доходной части бюджета на здравоохранение в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что по состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19.