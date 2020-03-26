Ехала на велосипеде: в ОРЛО женщина подорвалась на растяжке

На временно неподконтрольной территории Славяносербского района жительница Луганска подорвалась, вероятно, на растяжке.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Как стало известно, 25 марта женщина передвигалась на велосипеде по берегу реки Северский Донец и наехала предположительно на растяжку. Получив минно-взрывную травму, пострадавшая сумела дозвониться до мужа, который отвез ее на машине в травматологический пункт №8 (г. Луганск).

С диагнозом «скальпированная рана спинки носа, обширная осколочная рана тыльной поверхности правой кисти, открытый перелом фаланги большого пальца» она была направлена в больницу Луганска, где в настоящее время проходит курс лечения.