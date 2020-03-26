Благотворительный фонд закупил аппараты ИВЛ для больницы Рубежного

25 марта благотворительный фонд «Кришталеве джерело» передал в инфекционное отделение больницы г. Рубежное Луганской области сертификаты на получение трех немецких аппаратов искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и медикаменты. На закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом было выделено более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета

Учредители фонда — народные депутаты Украины Юрий Бойко и Юлий Иоффе, а также генеральный директор НПП «Заря», депутат Рубежанского городского совета Александр Чернецов.

Инфекционное отделение больницы г. Рубежное определено как одна из госпитальных баз для оказания медицинской помощи больным с подозрением на COVID-19 в Луганской области. До этого момента отделение имело острую потребность в оборудовании для реанимации больных, медикаментах, средствах защиты.

Кроме того, существовал дефицит средств защиты для медицинского персонала и в г.. Горское.

Руководство химического завода и благотворительного фонда изучило информацию о потребностях медицинских учреждений, учитывая риски стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая рекомендации медиков, меценаты приняли решение о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для медиков, комплекта необходимых медикаментов. В целом на эти цели было выделено более 2 миллионов гривен.

Фонд не планирует останавливаться на этом, и дополнительная помощь будет передана больницам в ближайшее время.