Самая сексуальная спортивная журналистка Европы рассказала, как проводит время на карантине — фото

Итальянская журналистка Дилетта Леотта рассказала, как проводит время на карантине, который был введен в стране из-за эпидемии коронавируса.

Слова Леотты, которую называют самой сексуальной журналисткой Европы, приводит The Sun.

«Мы слышим звуки сирен скорой помощи от восхода до заката, спрос на больничные койки сейчас намного превышает вместимость больниц. Я серьезно обеспокоена.

У меня никогда не было лихорадки, кашля или проблем с дыханием, поэтому меня не проверяли на коронавирус. Я нахожусь одна в своем доме с надеждой, что весь этот беспорядок скоро закончится, но, честно говоря, не думаю, что эта ситуация скоро разрешится«, — сказала Леотта.

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