В Северодонецком горсовете прокомментировали информацию СМИ о случае заболевания COVID-19 в городе

Отдел здравоохранения Северодонецкого городского совета сообщает, что диагноз по заболеванию коронавирус пожилой жительницы Северодонецка, установленный вчера, не является окончательным.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Действительно, китайская тест-система, которая накануне поступила в город, дала положительный результат на наличие вируса, вызывающего заболевание COVID-19 , однако надежность этого результата, по мнению северодонецких врачей, не более 15%. Сейчас больная изолирована в специализированном отделении в Рубежном, биологический материал (кровь) направлен в киевскую лаборатории на анализ. Эта женщина не была за границей. Более того, она длительное время находилась в стационаре северодонецкой больницы по поводу сделанной ей операции по онкологической болезни. То есть в относительной изоляции», — сообщили в пресс-службе.

В городском совете пообещали безотлагательно информировать жителей города относительно этой ситуации.