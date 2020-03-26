В селе Луганской области шьют защитные маски (видео)

В селе Боброво Луганской области местные жительницы шьют защитные маски. В связи с дефицитом и подорожанием на такой товар большой спрос.

В процессе принимают участие несколько местных жительниц: первая кроит, вторая подшивает, третья выворачивает и гладит, четвертая пришивает резинки, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщается, маски шьют из всего, что попадется под руку: платья, простыни и т.д.

«Мы пришли к этому решению дня 4 назад, когда мы пришли в аптеку и не оказалось ни одной маски», — сказала жительница села.

Благодаря объявлению в интернете, маски пользуются спросом. Продают и односельчанам, и жителям ближайших городов. Так, партию в тысячу штук хочет один из заводов Рубежного.

Заказали маски и медики терапевтического отделения Северодонецкой больницы.

«В больницу голубенькие и розовенькие. Врачи заказывают за свои деньги маски, чтоб хоть чуть-чуть себя предохранить», — уточнила мастерица.

«Заказывает Северодонецк. Сейчас Киев, Львов идет. Заказывают со всей Украины. Можно было завысить цену до 60-80 грн, но наживаться на чьем-то горе, ну, это плохо», — сказала жительница села Ирина.