В зоне ООС военным начали делать тесты на коронавирус: видео

На Донетчину представители благотворительного фонда «Повертайся живим» доставили первую тысячу тест-систем для выявления COVID-19 у военнослужащих ООС.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины

Первыми его пройдут наиболее социально активные военнослужащие, которые часто контактируют с другими армейцами и передвигаются по фронту. Сейчас идет сбор биологических материалов для тестирования. В течение недели лаборатория сообщит, есть ли среди военных больные коронавирусом.

— Наша задача выявить наличие коронавируса на ранней, бессимптомной, фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для окружающих. Именно такие тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции позволят локализовать места, где могла проникнуть новая болезнь и сдержать ее, изолировав больных (если они есть), — отметил представитель фонда Андрей Рымарук.

Тест представляет собой забор мазка из носоглотки человека. Процедура длится меньше минуты. Это первое в Украине массовое превентивное тестирование, которое происходит с учетом опыта других стран. В частности, именно массовые использования ПЦР-тестов позволили таким странам, как, например, Южная Корея, сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса.

— Прежде всего мы проверили военнослужащих близ Мариуполя, ведь здесь есть один подтвержденный случай заболевания коронавирусом, а также те подразделения, которые недавно заехали в район проведения ООС, — рассказал Андрей Рымарук.

К концу недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад, которые несут службу в районе ООС. Сейчас уже протестировано 6 подразделений.

После забора биологического материала, его помещают в специальный холодильник, чтобы сохранить соответствующий температурный режим, и отправляют в Киев. Там в лаборатории «Дела» их проверят за несколько часов, поэтому уже завтра станет известно, среди военнослужащих, находящихся в районе ООС, носители короновируса или нет.

— Если такой человек будет обнаружен — его изолируют в специально подготовленные и оборудованные для этого изоляторы и лечить. Сейчас я видел, что в каждой бригаде и в госпиталях такие изоляторы есть, — говорит Андрей Рымарук

Кроме ПЦР-тестов, представители фонда также доставили в район ООС маски и противовирусные препараты. И уверяют, если нужна будет помощь в лечении бойцов, фонд готов продолжить работу.