На Луганщине правоохранители обнаружили несколько тайников с оружием. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области семь мест незаконного хранения военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства

Из тайника, обустроенного в окрестностях города Счастье, правоохранители изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам различных модификаций, мину 120 мм, четыре взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также более 1100 единиц патронов различного калибра.

Обнаруженные средства поражения хранились в заброшенном блиндаже и были в боевом состоянии.

В подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района сотрудники СБУ обнаружили еще 6 тайников с военными средствами поражения.

Из схронов правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат. Также обнаружен стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, шесть запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию.

По данным следствия, места незаконного хранения оружия и боеприпасов оборудовал житель Лисичанска. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Национальной полицией.