В Луганской области введен режим чрезвычайной ситуации

С 25 марта текущего года распоряжением председателя областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации № 243 в Луганской области установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Такое решение было принято Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством главы области Сергея Гайдая в связи с обострением угрозы, связанной с распространением в Луганской области коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимостью усиления профилактических мероприятий.

Руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначен заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Романенко.

Для оперативного реагирования на события создан Штаб по ликвидации ЧС, который возглавил начальник управления по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации Владимир Мирошниченко.

Уже 26 марта, по поручению Сергея Гайдая, члены штаба обследуют Ледовый дворец и помещения теннисных кортов в Северодонецке о возможности развертывания дополнительных помещений для обсервации или мобильных госпиталей.

Комиссия также рассмотрела вопрос создания так называемых карантинных постов на всех восьми блок-постах на территории области.

Следует отметить, что 36 медработников из других регионов уже выразили готовность приехать в Луганскую область и оказывать помощь пациентам инфекционных отделений. Их разместят в гостинице в Рубежном.

Напомним, что у одного человека, который находится на лечении, после повторного анализа подтверждено заболевание коронавирусом.

Сейчас из других стран в Луганскую область прибыли 32 человека. Из них один — направлен ​​на обследование в больницу, 22 — находятся на самоизоляции, пять — на обсервации.