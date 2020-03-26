Боевики не прекращают огонь: появились фото расстрелянного на Донбассе грузовика ВСУ

Российские наемники на Донбассе продолжают игнорировать договоренности и регулярно обстреливают позиции украинских военных из запрещенного минского соглашениями оружия.

Как сообщает сообщество «Вернись живым» в Facebook, недавно боевики обстреляли автомобиль с украинскими военным.

Враг вел огонь из ПТРК (противотанковой управляемой ракеты). Инцидент произошел в Донецкой области несколько недель назад. К счастью, во время обстрела украинские военные не погибли.

Также волонтеры отмечают, что боевики продолжают обстреливать и другие машины, которые перевозят, например, продукты питания.

Напомним, что 35 марта на Донбассе было ликвидировано еще два боевика, а также еще двое получили ранения.