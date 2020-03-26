Под Киевом фура на скорости влетела в два автобусы, много погибших и пострадавших: фото

В ночь на четверг, 26 марта, на Одесской трассе под Киевом столкнулись грузовой Mercedes-Benz и два автобуса ПАЗ. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо оказались в больнице.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Факты», водитель фуры прибыл из-за границы и двигался в направлении Киева.

Авария произошла на неосвещенном участке дороги, где стояли два припаркованных автобуса ПАЗ.

При ударе с автобусов слетели баллоны с газом и произошла его утечка. Была опасность взрыва, но его не произошло.

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Иностранец, который был за рулем фуры, не пострадал.

В полиции выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что в среду, 25 марта, в Киеве на мосту Патона перевернулся автомобиль с компанией молодых людей в салоне.